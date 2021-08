Basket, Tyrique Jones è il nuovo centro della VL Pesaro

Ora è ufficiale. Il roster della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è finalmente al completo. Pochi minuti fa infatti, tramite una nota sui propri canali social, la VL ha comunicato di aver sottoscritto l’accordo con Tyrique Jones, centro di 207cm e di 110 kg nato il 3 Marzo 1997 ad Hartford nello Stato del Connecticut.

Uscito dal college di Xavier nel 2020, dopo una straordinaria stagione da senior (con 14 punti, 11 rimbalzi, 1 stoppata di media a partita), la sua carriera inizia in Corea del Sud. A fine 2020 si trasferisce in Israele all’Hapoel Tel Aviv (13 punti, 8 rimbalzi, 1.5 stoppate di media a partita). Ha appena concluso la Summer League di Las Vegas con i finalisti NBA Phoenix Suns (5 punti e 6 rimbalzi in 13 minuti di utilizzo medio a partita).

Il Presidente Ario Costa ha dichiarato: «Tyrique Jones è stato il nostro obiettivo di tutta questa estate, da quando Coach Petrovic e tutto il suo staff hanno capito che poteva essere l’uomo giusto per questa VL. La società ha avuto il merito di aver pazientato dando al giocatore le possibilità di giocarsi tutte le sue chance per entrare in NBA. Al termine della Summer League dove si è messo in mostra, la notte scorsa a sorpresa ha dato la sua disponibilità a vestire la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Con grande soddisfazione da parte di tutti siamo riusciti ad assicurarci le prestazioni di un giocatore dalle grandi potenzialità».