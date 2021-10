Arrivato a Pesaro e dopo il superamento delle visite mediche di rito, ieri sera Tyler Larson ha svolto il primo allenamento con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il caso vuole che, vista l’occupazione da parte degli europei di ginnastica aerobica della Vitrifrigo Arena in questo weekend, la VL esordirà in casa mercoledì 6 ottobre e quindi per la formazione di coach Petrovic si aggiungo giorni preziosi per inserire il nuovo play all’interno dei meccanismi di gioco per poter far scendere in campo Larson contro Trieste.

Larson ha di fatto davanti a sé alcuni giorni per provare a mettersi almeno in grado di scendere in campo in maniera efficace mercoledì prossimo e sarà l’unico a non avere un giorno di riposo domenica quando la squadra biancorossa tirerà invece il fiato.

Nel frattempo lo stesso play Usa ha subito dichiarato di essere entusiasta per questa nuova avventura. «Pesaro è una città fantastica e non vedo l’ora di scendere in campo mercoledì – ha detto Larson – Voglio imparare al più presto il sistema di gioco della squadra e farò di tutto per aiutare il team a conquistare la vittoria».