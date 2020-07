Basket, Tyler Cain è il nuovo centro della VL

Dopo settimane di attesa è arrivata l’ufficialità direttamente dalla società biancorossa. Il nuovo centro della Carpegna Prosciutto per la stagione 20/21 sarà Tyler Cain. Classe 1988, Cain riuscirà sicuramente a mettere in campo tutta la sua esperienza soprattutto dopo i suoi trascorsi nel campionato italiano.

La carriera professionistica del centro americano inizia nel 2010 dove approda in Lettonia con il VEF Riga, formazione con cui milita per due stagioni. Nel 2012/2013 resta nella capitale baltica difendendo i colori del Barons Riga. La stagione successiva arriva in Italia dove scende in campo con la Fulgor Libertas Forlì. Nel 2014/15 inizia la sua esperienza triennale nel campionato francese: prima con il Pau – Lacq – Orthez, poi con la maglia del Digione e infine con i colori di Chalon – Reims. Nel 2017/18 torna in Italia dove per due anni fa parte del roster della Pallacanestro Varese prima di approdare alla Leonessa Brescia con cui ha disputato l’ultima stagione conclusa in anticipo, dove ha registrato una stagione da 10.1 punti e 7.2 rimbalzi in Serie A e da 7.4 punti e 5.8 rimbalzi nella 7DAYS EuroCup.

Ora, in casa Carpegna Prosciutto, si inizia a definire sempre di più la nuova squadra che avrà alla sua guida coach Jasmin Repesa. Dopo le conferme di Drell e Zanotti, oltre agli arrivi di Cain, Massenat, Delfino, Filipovity e Tambone, manca all’appello la firma del playmaker titolare. L’attesa per quanto riguarda la ricerca di un giocatore in un ruolo chiave fa intendere come la società voglia essere sicura e non sbagliare la presa.