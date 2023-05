Basket, troppa Milano per la VL Pesaro. Gara 1 è dei lombardi 94-68

Iniziano i playoff della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e come da pronostico Milano si porta in vantaggio 1-0 nella serie

Primo quarto di gioco in cui l’Olimpia Milano fa capire a Pesaro che tipo di serie playoff dovrà affrontare. Padroni di casa aggressivi sin dal primo possesso e con un ritmo delle migliori occasioni in attacco per chiudere a +10 la prima frazione di gioco sul 26 a 16 per gli uomini di Messina.

La VL resta comunque a contatto con Milano seppur sempre sotto in doppia cifra anche nel secondo quarto grazie ad alcune giocate di Daye e ai tiri liberi. Gli ultimi tre minuti di secondo quarto però per la Carpegna Prosciutto sono un vero calvario e da 41-31 si passa in poco tempo a 51-31 in favore dei lombardi con un 10-0 di parziale milanese complici alcune brutte palle perse della VL. Una tripla di Shields e due tiri liberi prima di Charalampopoulos portano il risultato sul 54 a 33 per Milano con cui si va alla pausa lunga.

Nel terzo quarto si intravede già un leggero pensiero alla gara di lunedì da parte di entrambe le squadre e infatti la frazione scorre con Milano che gestisce il vantaggio accumulato e Pesaro che riesce a non subire un passivo ancora più pesante. Buone cose da parte di Toté nella VL in questo periodo di gioco. All’ultima pausa Milano avanti di 22 sul 78 a 56.

Nell’ultimo quarto spazio anche per chi gioca solitamente poco o per nulla in casa milanese con ampio minutaggio agli azzurri Biliga e Baldasso che dimostrano comunque il loro valore in una squadra che è costruita per alte ambizioni e con un roster molto profondo. Cala drasticamente l’intensità della partita anche se va detto che Milano ha difeso in maniera praticamente impeccabile fino alla sirena finale ed è stata questa la chiave della partita. Pesaro ha fatto fatica contro una difesa molto aggressiva e sempre con le “mani addosso” fin dove è concesso. Va detto che poi l’Olimpia dalla sua ha trovato la via del canestro con facilità e con buone percentuali dall’arco (16/33 da 3 punti) e queste due combinazioni insieme non possono che fare altro che dare la vittoria agli uomini di Messina. Il finale recita 94 a 68 per Milano.

Come da pronostico Olimpia Milano che si porta in vantaggio 1-0 nella serie. Una serie che vede ancora almeno due partite in programma (salvo prolungamenti con vittorie pesaresi). Gara 2 in programma lunedì 15 maggio alle ore 21 sempre al Forum di Assago.