Basket, Sassari troppo forte. La VL bene ma cede 71-86

La squadra di Repesa non trova la seconda vittoria consecutiva dopo l'esordio con Brindisi. Ora testa alla partita contro Roma

Nella seconda giornata della Supercoppa la Carpegna Prosciutto cede contro la Dinamo Sassari di coach Pozzecco. I biancorossi restano in partita per tre quarti dimostrando di essere una squadra differente rispetto a quella della passata stagione. Nel quarto periodo però i sardi salgono di livello e riescano a prendere il largo per la vittoria finale.

Tra le fila della VL da segnalare le buone prestazioni di Tyler Cain, autore di 12 punti e 8 rimbalzi, di Robinson, autore di 14 punti e 10 assist, oltre al solito Delfino che ha realizzato 13 punti.

Ora la VL chiuderà il girone di andata contro Roma tra due giorni.

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 71-86

Pesaro: Drell 4, Massenat 12, Filloy 6, Calbini ne, Cain 12, Robinson 14, Tambone, Basso ne, Serpilli ne, Filipovity 8, Zanotti 2, Delfino 13 All.Jasmin Repesa

Brindisi: Spissu 17, Bilan 12, Treier ne, Pusica 18, Kruslin 7, Devecchi, Re, Burnell 12, Bendzius 12, Gentile 8, Martis ne All. Gianmarco Pozzecco