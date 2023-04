Basket, si gioca VL Pesaro – Trieste. Vincere può tenere vive le speranze playoff

Nel periodo più complicato della sua stagione, con 5 sconfitte consecutive e una vittoria che manca dal 18 marzo nella partita casalinga contro Brescia, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro a tre giornate dalla fine del campionato si ritrova ancora all’ottavo posto in classifica (complice la penalizzazione di 16 punti di Varese) e oggi contro Trieste una ritrovata vittoria renderebbe vivo il sogno playoff.



La squadra di Jasmin Repesa nelle ultime due partite contro Scafati e Treviso ha dato piccoli segni di risveglio ma in entrambe le sfide a costare la sconfitta è sempre stato il pessimo quarto periodo di gioco disputato dai biancorossi che in entrambi i casi è costato molto caro. Se con Scafati la partita era rimasta sempre punto a punto per poi aver visto la spallata decisiva dei campani firmata da David Logan, quattro giorni fa in Veneto la VL si è fatta rimontare e sorpassare con un parziale importante tutto a ridosso degli ultimi 15 minuti di gioco. Un segnale che dimostra come la squadra sia ormai da diverso tempo in un periodo di calo fisico evidente e che, quando le energie vengono completamente a mancare, lo si paga con parziali e blackout importanti.

Terza partita consecutiva dove la Carpegna Prosciutto gioca contro una squadra che in classifica è al di sotto dei pesaresi ma gli ultimi risultati hanno visto la classifica accorciarsi decisamente. 24 i punti della VL contro i 20 di Trieste che così come Pesaro non sta vivendo un periodo ottimale. Dopo aver iniziato male la stagione la squadra friulana si era ripresa con ottime prestazioni a metà campionato mettendosi anche in corsa per i playoff ma poi le ultime settimane hanno visto un calo da parte della squadra di Legovich che arriva alla Vitrifrigo Arena dopo 3 sconfitte consecutive.

In casa VL, in un momento delicato che comunque ha visto anche ritornare un pò di pessimismo in città per come si sta chiudendo questa stagione, ha parlato il Presidente Ario Costa che non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. “Rimandiamo tutte le analisi e bilanci della stagione alla fine e cerchiamo di incoraggiare i nostri giocatori affinché si convincano di poter raggiungere i playoff – ha detto Costa – il periodo è sicuramente il più difficile dell’annata e non stiamo giocando come mesi fa ma a Treviso si è rivisto qualcosa di positivo. Il gruppo, lo ribadisco, è estremamente compatto“.

Per quanto riguarda il campo la notizia che arriva da Trieste è quella del caso doping di Corey Davis. Una situazione che priva così i friulani del suo playmaker, nonché uno degli ispiratori del gioco della squadra di Marco Legovich. In casa pesarese invece, in quel di Treviso si è rivisto Gudmundson con Repesa che ha rimesso in rotazione il giocatore islandese decidendo di lasciare in tribuna Austin Daye. Una mossa molto decisa con il tecnico croato che ha quindi scelto di “fare a meno” del rinforzo che era stato prese poco più di un mese fa. Da valutare se con Trieste, che non avrà il suo play, verrà confermata questa mossa ho rimesso in rotazione Daye.