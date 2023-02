Basket, VL Pesaro in laguna. Oggi sfida alla Reyer Venezia

Dopo la vittoria di sette giorni fa contro Reggio Emilia per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro oggi arriva la trasferta in laguna per affrontare la Reyer Venezia. Formazione veneta che arriva dopo una settimana in cui ha visto insediarsi sulla panchina un nuovo allenatore dopo l’esonero di Walter De Raffaele che era stato a Venezia per ben tredici anni. Al posto di De Raffaele in settimana è stato ufficializzato l’arrivo del coach croato Neven Spahija. Il connazionale dell’allenatore della VL Jasmin Repesa, ha guidato nella passata stagione il Saski Baskonia nel campionato spagnolo e in Eurolega e ha diretto il suo primo allenamento in maglia orogranata nella giornata di giovedì.

In casa VL come di consueto a parlare della sfida e a presentare la partita che attende la squadra biancorossa ci ha pensato l’assistente allenatore Luca Pentucci. «Questa sera ci attende la trasferta sul parquet del Taliercio, un campo sempre caldo e contro una squadra di assoluto livello come Venezia – ha detto Pentucci – sarà sicuramente una partita complicata, i nostri avversari non stanno attraversando un buon momento e hanno appena cambiato allenatore. Questo porterà senza dubbio una scossa nel roster formato da tanti giocatori di esperienza, da parte nostra dovremo approcciare bene il match ed eseguire il piano partita. Venezia è una formazione molto fisica e che sfrutta tanto il post basso, aspetto da tenere in grande considerazione. Inoltre dovremo limitare Granger e Spissu in pick and roll senza dimenticare altri giocatori sempre pericolosi come Watt e Tessitori».

VL al completo fatta eccezione per Mazzola che rientrerà nella prossima stagione dopo il brutto infortunio del 26 dicembre contro la Virtus Bologna. In attesa di un rinforzo che la società da settimane sta cercando ma senza forzare i tempi per non sbagliare la propria scelta, ci saranno più minuti per un Carlos Delfino in ripresa dal punto di vista fisico, con il greco Vasilis Charalampopoulos che dopo alcuni dubbi sulle sue condizioni fisiche ha ribadito in questa settimana che arriverà fino al termine della stagione nonostante qualche problema ad un piede e che farà un piccolo intervento chirurgico solo al termine di essa.