Basket Serie A, la VL Pesaro ospita Scafati

Ritorno in campo alla Vitrifrigo Arena per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che domani pomeriggio 22 ottobre, con palla a due alle ore 18:30, scenderà in campo per affrontare la Givova Scafati. Come di consueto il coach della VL Maurizio Buscaglia ha presentato in conferenza stampa la partita che attende la sua squadra focalizzandosi anche sulla pericolosità della formazione campana.

«Abbiamo lavorato bene in settimana in vista di questa partita importante e delicata – ha esordito il tecnico biancorosso – ci piacerebbe dare continuità alla vittoria conquistata a Brindisi ma servirà una partita attenta e precisa».

Capitolo Scafati. «Affronteremo una squadra ben costruita e con dei riferimenti importanti come Logan e Robinson, senza dimenticare un giocatore di primo livello che risponde al nome di Alessandro Gentile, dotato di un ottimo palleggio e che riesce a costruirsi dei bei vantaggi – ha detto Buscaglia – dovremo essere attenti nelle nostre scelte e molto concentrati. A Brindisi abbiamo assaporato il gusto della vittoria e pian piano stiamo acquisendo consistenza, consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per fare dei miglioramenti».

Poi il coach della VL ha anche risposto alle domande su Schilling, in questo momento il più discusso. «Da Schilling mi aspetto quanto fatto a Brindisi, eccetto per i cinque falli – ha detto – ci dà una bella mano in fase difensiva, mentre in attacco fa un po’ più di fatica».