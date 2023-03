PESARO- Brindisi vince meritatamente alla Vitrifrigo Arena di Pesaro e lo fa con una prova schiacciante da parte della squadra allenata da coach Frank Vitucci. Pugliesi imbattuti in questo girone di ritorno e alla loro quinta vittoria consecutiva che gli permette di prendere proprio la VL a quota 22 punti in classifica. Per la Carpegna Prosciutto continua il periodo di flessione dopo Venezia in campionato prima della Coppa Italia e la stessa Final Eight con la sconfitta in semifinale contro Brescia. Da sottolineare che oltre a Toté, assente sin dalla palla a due, la VL ha perso il suo giocatore più in forma ovvero Vasilis Charalampopoulos dopo pochi istanti di gioco a causa di un problema fisico.

Primo quarto in cui regna l’equilibrio tra la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e la Happy Casa Brindisi. Al termine dei primi dieci di gioco il punteggio (basso) recita 15 pari. Per la VL buon avvio di gara per Kravic costretto a fare gli straordinari vista l’assenza di Toté causa problemi fisici. Il pivot biancorosso mette subito a referto 6 punti. Brindisi risponde con l’ex di turno Doron Lamb autore di 11 punti sui 15 dei suoi nel solo primo quarto.

Nel secondo periodo parte molto forte Brindisi con due triple di Harrison che creano il primo allungo della partita in favore degli ospiti. Repesa costretto al time-out dopo nemmeno 2 minuti con i pugliesi a +7 sul 25 a 18. VL che però fatica a trovare ritmo in attacco e la squadra pugliese ne approfitta. Brindisi vola sul +13 (21-34) a poco più di tre minuti dalla fine del secondo periodo di gioco. Per Harrison 11 punti tutti in questo quarto. La musica non cambia negli ultimi minuti. La Carpegna Prosciutto non segna praticamente mai e chiude sotto di 16 lunghezze all’intervallo. Brindisi conduce a Pesaro 41 a 25.

Terzo quarto in cui Brindisi ne ha palesemente di più. Subito un 7-0 in due minuti della formazione pugliese lancia l’Happy Casa a +23 (25-48) e costringe nuovamente Repesa a fermare la partita. Pesaro finalmente si sblocca dalla lunga distanza e due triple di Cheatham e una di Delfino tengono la VL a galla ma sempre a -20 a metà del terzo quarto sul punteggio di 36 a 56. La partita sale di intensità con la VL che ci prova alzando il ritmo e il numero di tiri ma Brindisi risponde colpo su colpo senza mai tirarsi indietro. Nonostante i canestri di Visconti e Delfino la Happy Casa risponde con Bowman e Burnell e alla fine del terzo quarto è sempre +19 Brindisi sul 49 a 68.

Non è giornata per la VL e lo si era capito presto in questa serata. Brindisi vola nuovamente a +23 in partenza di quarto periodo con Reed che arriva a quota dieci punti e diventa il quinto giocatori dei pugliesi in doppia cifra. La partita non ha più nulla da dire dal punto di vista del risultato e Brindisi allunga ancora a +26 (58-84) a poco meno di cinque minuti. Passivo amaro per la VL che non ha più energie dopo aver provato a rientrare ma senza successo nel terzo quarto. Alla fine il punteggio recita 100 a 70 per la Happy Casa Brindisi che manda ben 6 giocatori in doppia cifra.

Dagli altri campi Sassari ha battuto nell’anticipo di ieri la Reyer Venezia per 90 a 81 e la squadra sarda ha agganciato il gruppetto delle quarte in classifica a quota 22 punti. 22 punti che raggiunge anche la Openjobmetis Varese che vince in trasferta sul campo di Napoli per 101 a 93 e dimentica subito la delusione delle Final Eight di Coppa Italia. Vince 89 ad 80 in casa contro Scafati l’Olimpia Milano che si conferma prima in classifica. Per la squadra di coach Ettore Messina protagonista Baron autore di 22 punti.

Sfida salvezza tra Verona e Reggio Emilia che va ai veneti che in un finale punto la spunta 78 a 76. Verona sale a quota 14 punti in classifica e stacca a 4 lunghezze Reggio che resta ultima sempre più sola con dieci punti. Per Verona grande prova dell’azzurro Bortolani autore di 18 punti.

Nonostante la vittoria della Coppa Italia Brescia riparte con una sconfitta esterna in campionato. Sul campo di Trento la formazione lombarda cade 83 a 76. Padroni di casa che la spuntano in rimonta con un ottimo quarto periodo ed una grande prova del giovane Matteo Spagnolo autore di 23 punti. Bella vittoria in casa per Trieste che batte Treviso 97 a 86. Friulani che passano grazie ai 22 punti di Davis e si lanciano con il sogno playoff che ora dista solo 4 punti in classifica. Treviso viene sorpassata proprio da Trieste e resta a quota 16 in classifica. Nel posticipo d’alta classifica della serata tra la Virtus Bologna e la Bertram Tortona (anche remake della semifinale di Coppa Italia di due settimane fa) è ancora una volta la formazione di Sergio Scariolo ad avere la meglio ma questa volta in maniera differente. Se in Coppa la Virtus aveva dominato dal primo all’ultimo minuto questa sera è un tiro libero di Shengelia a meno di due secondi dal termine a dare la vittoria per 91 a 90 alle V Nere. Da sottolineare la prova di Belinelli per Bologna autore di 32 punti, così come quella di Christon per la Bertram autore anche lui di 32 punti.