Basket, Sassari domina a Pesaro ma col brivido finale

Primo quarto di gioco in cui si parte molto a rilento da entrambe le parti con una partita che fatica a decollare e a prendere ritmo. La Carpegna Prosciutto trova risorse dalla panchina con gli ingressi di Visconti e Mockevicius. Per l’italiano sono 8 punti nella prima frazione e VL che chiude avanti il primo quarto di 7 lunghezze sul punteggio di 20-13.

Sassari parte molto più forte nel secondo quarto e con un 9-0 di parziale va a +2 (20-22) ribaltando la situazione. Buscaglia chiama timeout e arrivano i primi fischi da parte del pubblico pesarese. Minuto di pausa che non porta i benefici sperati in casa pesarese. La squadra non riesce più a ritrovare ritmo e i sardi ne approfittano. Dinamo che vola a +9 sul 24-33 e Buscaglia nuovamente costretto a sospendere la partita. Blackout del secondo quarto che per la VL termina solamente con la sirena che manda le squadra all’intervallo lungo. La VL subisce 28 punti nel solo secondo periodo, segnando la “bellezza” di soli 8 punti. É +13 Sassari. É 28-41 per i Sardi.

Alla ripartenza Sassari piazza un 7-0 in 1’24” di gioco. Buscaglia chiama nuovamente timeout e piovono fischi dagli spalti in un clima sempre più teso alla Vitrifrigo Arena. Carpegna Prosciutto sparita completamente dal campo. A 4 minuti da fine terzo quarto Sassari tocca il +25 sul 31-56 obbligando ancora una volta il coach pesarese a fermare la partita. Il momento clamoroso arriva a 3 minuti dalla fine del terzo quarto. La curva dei tifosi pesaresi smette di cantare o fischiare la squadra e abbandona il palazzo, sommersa dagli applausi della restante parte di arena. Situazione surreale per una VL e una squadra che sembra svuotata e priva di voglia di riscatto. Sassari chiude avanti sul +26 all’ultima pausa lunga. Il punteggio recita Pesaro 42, Dinamo 68.

Quarto periodo che della partita ha da dire veramente molto poco. Pesaro prova a ricucire qualche punto per rendere meno amara la sconfitta. Visconti è Cinciarini ricuciono a -20 (48-68). Sempre il duo italiano riporta la VL addirittura a -13 (55-68) con Sassari che sorpresa non ritrova ritmo. La VL ha la scintilla da Visconti che carica il pubblico con una schiacciata a cui fa seguito una spettacolare giocata di Toté. Pesaro é a -10 a poco più di 4 minuti dalla fine e Bucchi è costretto a fermare la partita. Ford con una tripla ed una schiacciata in contropiede (nel mezzo 2 liberi di Jefferson) fa -7 Pesaro (64-71). Visconti porta addirittura la VL a -4 con una tripla (67-71) prima di un canestro di Tyree che restituisce a Sassari il +6 a un minuto dalla fine. La VL ci prova ancora ma questa volta i tentativi di Visconti si fermano sul ferro. Sassari con i liberi finali chiude a +10 sul 69-79. MVP Tyree con 26 punti.