Basket, Sacchetti si presenta alla VL. Ora l’esordio a Napoli

PESARO – Carica, determinazione e tanta voglia di fare bene. Queste sono le sensazioni del nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti, presentato presso l’Hotel Baia Flaminia di Pesaro. Il Presidente della Vuelle Ario Costa ha iniziato la conferenza ringraziando Maurizio Buscaglia, ribandendo come sia giunto a Pesaro in una situazione non facile e vincendo comunque cinque partite per le quali va ringraziato. Costa però ha anche augurato le sue fortune al neo coach «sperando di scrivere una nuova pagina con Sacchetti, grande persona e che ha bisogno di poche presentazioni».

Il nuovo allenatore della formazione pesarese ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad accettare la chiamata dello storico club biancorosso. «Ho diretto il mio primo allenamento, mi trovo in una situazione complessa ma questo non mi ha impedito di dire ‘sì’ alla richiesta della VL – ha detto “Meo” – a me spetterà il compito di far rendere bene i giocatori a mia disposizione e posso assicurare che cercherò di tirare fuori il meglio da tutti loro, ricordando che l’impossibile non esiste. Voglio vedere tanto pubblico al palazzo, facendo divertire tutti. Ora ci attende la trasferta di Napoli (domenica 14 gennaio ore 18:30) contro una formazione che nell’ultimo turno ha battuto Venezia e sarà subito per noi un match stimolante».