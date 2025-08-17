Basket, rinforzo lituano per la VL Pesaro: ufficializzato Miniotas

PESARO – Dalla Lituania al Belpaese, nelle Marche, a Pesaro: la VL ufficializza l’arrivo di Regimantas Miniotas. Rinforzo importante per il team biancorosso, con cui ha contrattualizzato un accordo biennale, con uscita unilaterale a favore del giocatore alla fine della prima stagione.

L’identikit

Miniotas è lituano, ala-pivot di 208 centimetri di altezza, nato nel 1996. Arriva alla VL Pesaro dopo quattro stagioni vissute in patria, in massima serie. Veste a inizio carriera le casacche di Zalgiris Kaunas, Prienai e Nevezis, squadra della sua città natale Kedainiai. La grande chiamata giunge nel 2020 e si accasa al Bilbao, con cui partecipa alla Champions League.

L’anno seguente torna allo Zalgiris, dove partecipa all’Eurolega e vince la Coppa di Lituania. L’ultima lunga esperienza la vive ai Wolves Vilnius, militando in FIBA Europe Cup ed Eurocup. Tra i successi della sua carriera spiccano anche quelli con la Nazionale della Lituania, ovvero l’oro nel 2017 alle Universiadi di Taipei e l’argento agli Europei Under 20, nel 2016, in Finlandia.

Le sue prime parole

Il nuovo acquisto della VL Pesaro commenta così il suo approdo: «Sono entusiasta di arrivare in questo club. Sono pronto a lavorare duro e a dare il massimo per questa maglia. Forza Pesaro». A ruota, le impressioni del direttore sportivo Nicola Egidio: «Regimantas ci darà versatilità nel reparto lunghi essendo in grado di ricoprire entrambe le posizioni di 4 e di 5. La sua capacità di attaccare l’area in maniera dinamica e di giocare spalle a canestro, unita a delle buone doti da passatore e a una notevole comprensione del gioco, ci consentirà di avere un punto di riferimento interno significativo. Andiamo, inoltre, ad aggiungere della solidità e dell’esperienza con un profilo internazionale».