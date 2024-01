Basket, la prima VL di Sacchetti va ko a Napoli

La “nuova” versione della Carpegna Prosciutto dura un quarto in casa della GeVi Napoli. Partenopei che poi prendono il largo e scappano via

Sacchetti esordisce nella panchina biancorossa e prova subito a mescolare le carte con l’inserimento in quintetto del giovane Octavio Maretto dando un segnale di voler fare qualcosa con il suo approdo a Pesaro. La Carpegna Prosciutto, anche grazie ad un ottimo primo quarto di Quincy Ford, riesce a rimanere agganciata ai padroni di casa chiudendo a 22 pari dopo i primi dieci minuti di partita. Partita che però inizia a prendere la via di Napoli a cominciare dal secondo quarto dove i padroni di casa scappano via nella seconda metà del periodo e con un parziale complessivo di 25 a 11 vanno alla pausa lunga sul 47-33.

Il ritorno dagli spogliatoi non rigenera Pesaro che esce completamente dalla partita andando sotto anche di oltre 20 lunghezze. La Gevi lanciata dalle giocate del suo ultimo arrivo Markel Brown é troppo per una Carpegna Prosciutto ancora priva di Scott Bamforth e sempre con uno straniero in meno a roster. Terzo periodo che si chiude con Napoli avanti 69-49 e con una VL alle corde.

Il quarto periodo è, come si dice in America, “Garbage Time”, con i padroni di casa che fanno rifiatare i loro titolari vista la partita ormai in cassaforte. Pesaro tocca anche il -30 (91-61) per la seconda partita consecutiva, prima di addolcire il risultato nel finale. Un finale che recita 93-75 per la Gevi, alla sua terza vittoria consecutiva.