Basket serie A, partono i playoff della VL Pesaro con Gara 1 a Milano

Playoff al via per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che dopo aver ottenuto l’ottavo posto in extremis la scorsa domenica complice la vittoria della VL contro Tortona e la sconfitta di Brescia a Scafati, ecco che alla squadra di Jasmin Repesa tocca la testa di serie numero uno della classifica della stagione regolare, ovvero l’Olimpia Milano.

Sfida che sulla carta e secondo molti addetti ai lavori risulterebbe già segnata con una facile vittoria milanese per 3-0 (ricordando che il primo turno dei Playoff si gioca al meglio delle cinque partite e il primo che arriva a tre vittorie passa il turno) ma Pesaro, come ribadito da Repesa, non vuole essere una vittima sacrificale.

«Ho sentito spesso dire che per noi non c’è nulla da perdere e invece non credo che sia così – ha detto Repesa – in ogni partita si gioca in 5 vs 5 e la palla è rotonda. È senza dubbio che Milano abbia una squadra molto forte e costruita per vincere non solo in Italia ma noi non andremo da loro per fare le vittime sacrificali o per alzare bandiera bianca».

Palla a due di Gara 1 dei Playoff in programma domani alle ore 18 al Forum di Assago. VL che dovrà ancora una volta scegliere chi lasciare in tribuna nella sua rotazione dei cinque giocatori stranieri ma dopo la buona prova di Daye contro Tortona dovrebbe toccare ancora una volta a Gudmundsson il turno out, non dimenticando che poi Gara 2 si giocherà dopo due giorni, lunedì, sempre a Milano.