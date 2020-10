Basket, la Carpegna Prosciutto sbanca Roma

Seconda vittoria in campionato per la VL che riscatta subito il ko casalingo contro Trento. A Roma finisce 69-84

ROMA- La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro torna alla vittoria. Nella quinta giornata di Serie A la squadra di Coach Jasmin Repesa batte in trasferta la Virtus Roma per 69-84 e si porta così a quota 4 punti in classifica.

Ben cinque i giocatori biancorossi in doppia cifra: 17 punti per Massenat, 16 a testa per Cain e Robinson, 12 per capitan Delfino e 11 per Filipovity. Nel prossimo turno valido per la 6^ giornata in programma domenica 1 novembre alle 12 alla Vitrifrigo Arena i biancorossi sfideranno la Vanoli Cremona.

«Abbiamo prodotto un buon basket, a fine primo tempo e nell’ultimo quarto non abbiamo reagito prontamente contro la zona di Roma ma per il resto sono molto soddisfatto – ha dichiarato nel post partita coach Repesa. – Ogni vittoria ci rende sempre più fiduciosi, abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alla sconfitta casalinga contro Trento».

VIRTUS ROMA – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 69-84 (14-18; 32-40; 49-63)

VIRTUS ROMA: Hadzic 3, Biordi ne, Beane 16, Campogrande 5, Baldasso 17, Cervi 2, Telesca ne, Hunt 6, Robinson 14, Farley ne, Wilson 6 Coach: Bucchi

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Drell ne, Massenat 17, Filloy 7, Cain 16, Robinson 16, Tambone 2, Mujakovic ne, Basso, Serpilli ne, Filipovity 11, Zanotti 3, Delfino 12 Coach: Repesa