Basket, la Vuelle in attesa dell’incontro con la famiglia Beretta

Siamo alla vigilia di una settimana molto calda in casa VL Pesaro. Nella giornata di lunedì prossimo 25 maggio infatti, Ario Costa e Luciano Amadori, rispettivamente Presidente della squadra e Presidente del Consorzio Pesaro Basket, saliranno in quel di Langhirano (Provincia di Parma) per incontrarsi con la famiglia Beretta in uno dei loro stabilimenti. La questione in ballo è molto semplice, ovvero quella di sapere se anche per la prossima stagione la società biancorossa potrà contare sul Main Sponsor Carpegna Prosciutto oppure dovrà essere costretta a rinunciarci.

Da questa decisione passa gran parte, se non tutto, del futuro della Vuelle, a cominciare dalla categoria alla quale la società deciderà di iscriversi. «Da questi incontri dipende il nostro futuro – ha detto Luciano Amadori – non sapendo ad oggi se e quando il pubblico potrà accede ai palasport, noi siamo senza un terzo del nostro budget, rappresentato dalla biglietteria; se ci dovesse venire a mancare pure il main sponsor potremmo non riuscire a fare nemmeno la Serie A2. Per ciò che riguarda la Famiglia Beretta non so che cosa hanno deciso, preferiscono parlarci di persona. Dobbiamo però tornare a casa con una risposta definitiva nel bene o nel male, perché il 6 Giugno voglio presentarmi davanti all’assemblea dei consorziati con una situazione chiara da esporre». La prossima settimana si avranno dunque sicuramente maggiori delucidazioni sul futuro della pallacanestro pesarese.