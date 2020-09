Basket, la VL lotta ma cede nel finale contro Sassari

PESARO- Una sconfitta che vale più dei soliti zero punti in classifica. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non riesce nell’impresa di battere Sassari nella prima giornata della stagione 2020/21 ma la squadra di coach Repesa ha lottato fino alla fine ed ha dimostrato di essere un gruppo ricco di giocatori importanti.

La VL conduce le danze per larghi tratti di partita e al termine dei primi tre quarti il punteggio è in parità a quota 69. Nel ultimo e decisivo quarto periodo la Dinamo dimostra però maggiore esperienza e grazie ad una parziale complessivo di 26-16 trova la vittoria finale con il punteggio di 85-95.

Per la Carpegna Prosciutto sono ben 5 i giocatori ad andare in doppia cifra. Il top scorer biancorosso è il play Justin Robinson autore di 15 punti. Buone prove di Massenat e Filipovity con 13 punti, Delfino (12 punti) e Cain con 10 punti e 8 rimbalzi.

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI: 85-95 (26-18, 16-22, 17-19, 16-26)