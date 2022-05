Basket, Bologna fa 1-0 ma con fatica. Grande partita per la VL Pesaro

Non è bastata una grande partita in casa dei campioni d’Italia per provare a fare lo scherzetto in gara 1 alla Virtus Bologna ma la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro esce tra gli applausi del suo pubblico (più di 300 i tifosi biancorossi accorsi a Bologna) dopo aver giocato una delle partite più belle della sua stagione. La VL infatti dopo una partita sempre giocata ad alto ritmo e punto a punto con la Virtus rispondendo ogni volta canestro su canestro ha addirittura avuto la palla del possibile pareggio a 39 secondi dalla fine sul punteggio di 78-75.

Lamb in penetrazione non ha trovato il canestro lamentandosi di un fallo su cui però gli arbitri non hanno ravvisato alcuna sanzione. Sul ribaltamento di campo Bologna realizza con Jaiteh per il +5 a 24 secondi dalla fine. Dopo il time-out di Banchi la VL trova un 1/2 dalla lunetta con Lamb e nella lotta a rimbalzo esce vittoriosa Bologna che poi subisce fallo con Pajola che va in lunetta. Il playmaker italiano della Virtus realizza entrambi i tiri liberi e sancisce la vittoria bolognese per 82-76.

La VL come detto esce da questa gara 1 tra gli applausi per aver giocato una partita onorevole ma con un pizzico di rammarico perché in un finale punto a punto la formazione pesarese avrebbe anche potuto regalarsi un incredibile successo. Bologna va detto che ha fatto ampie rotazioni del suo organico dopo il successo di mercoledì in Eurocup lasciando fuori il suo giocatore di punta rappresentato da Milos Teodosic e concedendo minuti a chi solitamente ha giocato meno come Tessitori, Mannion e Alibegovic. Nota stonata per la Virtus l’infortunio a Shengelia uscito dolorante dopo una distorsione alla caviglia e quindi in forte dubbio per gara 2 che ricordiamo si giocherà sempre a Bologna martedì sera.

In casa VL da sottolineare le prestazioni di Sanford, autore di 21 punti in 24 minuti e con un ottimo 5/6 da tre punti oltre alla solita grande prestazione di Tyrique Jones che ha chiuso la sua partita con 12 punti e 12 rimbalzi. Per Bologna 5 giocatori in doppia cifra ma il top scorer è stato Marco Belinelli con 14 punti.