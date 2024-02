Basket, Pesaro ci prova ma Varese ne ha di più. Finisce 91-80

La Carpegna Prosciutto lotta per 35 minuti restando sempre in partita. Nel finale Varese scappa via e chiude definitivamente i giochi

Primo quarto di gioco in cui i padroni di casa della Openjobmetis Varese partono forte alzando subito il ritmo e mettendo in difficoltà la Carpegna Prosciutto. Le giocate di Mannion e i canestri di Brown portano subito i lombardi in doppia cifra di vantaggio (24-12) con la VL che in difesa fa fatica a contenere le scorribande varesine. Bluiett dalla panchina ha un buon impatto per Pesaro segnando un paio di canestri e ricucendo a -8 (26-18). Mannion segna una tripla da attaccante puro ma é Matteo Tambone sulla sirena del quarto a tenere i biancorossi a -8 alla prima pausa sul punteggio di 29-21.

La VL ha faticato ad entrare in partita ma con il suo ritmo riesce a ricucire lo svantaggio accumulato nei primi minuti. Bluiett, ispirato, segna la tripla del -5 (35-30) che costringe Varese al time out dopo 3’30” di gioco nel secondo quarto. Ford e McDuffie riportano la Carpegna Prosciutto addirittura in parità sul punteggio di 37-37. La partita vive di una intensità altissima con Brown che segna per Varese una tripla da almeno 8 metri per il +3 (42-39). A poco più di tre minuti dalla fine arriva però un fallo antisportivo fischiato a Bamforth che Varese sfrutta tornando a +6 sul 45-39. La VL riesce comunque a restare a contatto complice il terzo fallo fischiato a Mannion che costringe il play della nazionale a guardare dalla panchina gli ultimi minuti del quarto. All’intervallo Varese conduce di quattro lunghezze sul 47-43.

Nel terzo quarto a partire forte é la Openjobmetis che lanciata da Hanlan e Mannion ritrova nove lunghezze di vantaggio. Pesaro però ha un buon apporto da McDuffie che con 4 punti in fila tiene i suoi in partita a -5 sul 59-54 a 3’51” dal termine del quarto. La partita non intende assolutamente calare di ritmo e dal punto di vista del gioco ne viene premiata la spettacolarità. Pesaro le prova tutte per restare a contatto. Mazzola e Cinciarini rispondono al minuto di fuoco di Woldetensae per Varese. All’ultima pausa si va a riposo con la formazione lombarda avanti 69-64.

Quarto periodo in cui si riparte sulla stessa lunghezza d’onda. Varese prova a scappare e Pesaro cerca di tenere. La VL perde il suo miglior giocatore, McDuffie, al quale viene fischiato il secondo fallo tecnico e da regolamento deve abbandonare la partita e dirigersi negli spogliatoi. Un episodio e un momento che vede cambiare la partita. Pesaro, un po’ sulle gambe, non riesce a trovare più punti in attacco e Varese ne approfitta. Due triple di Brown e Moretti oltre alla penetrazione in contropiede di Hanlan regalano il +14 (84-70) alla Openjobmetis a meno di 5 minuti dal termine della partita. Nel finale di gara la VL rischia anche di deragliare e subire un passivo troppo pesante, ma Bluiett e Cinciarini accorciano a -11 (86-75). Negli ultimi due minuti di gioco la partita non ha più nulla da dire ai fini del risultato finale. Varese vince 91-80. Pesaro lotta ma non basta. Per la VL sono 8 sconfitte consecutive e complice la vittoria di Treviso a Trento ora la squadra di Sacchetti é al penultimo posto in classifica. Se il campionato terminasse oggi la VL per la prima volta in questa stagione sarebbe retrocessa in Serie A2. La nota positiva è che mancano ancora 10 giornate alla fine e ora ci saranno tre settimane di pausa per lavorare duramente in palestra e mettere minuti nelle gambe per gli ultimi due mesi di stagione.