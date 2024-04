Basket, Pesaro ospita Cremona. Vincere per tenere tutto aperto

Penultima giornata di campionato dove la VL ospita la Vanoli già salva. Pesaro può solo vincere per restare in corsa alla salvezza

Ultima partita casalinga di campionato per la Carpegna Prosciutto che in questa 29° giornata di Serie A vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Vitrifrigo Arena contro la Vanoli Cremona.

Lombardi che arrivano in terra marchigiana già certi della loro permanenza in Serie A dopo una stagione positiva iniziata molto bene, ma che poi ha avuto degli alti e bassi che hanno rischiato di coinvolgere nella corsa salvezza anche la stessa Cremona in queste ultime settimane.

Chi ha solo un risultato a disposizione invece è la Carpegna Prosciutto. Pesaro, a due giornate dalla fine, ha due punti di svantaggio da Treviso (che domenica giocherà a Varese con i lombardi non ancora matematicamente salvi) ed è a pari merito con Brindisi a quota 18. La VL per raggiungere la salvezza deve vincere una partita in più dei veneti che poi chiuderanno domenica prossima in casa contro Tortona. Pesaro invece, in caso di vittoria contro Cremona, avrà la sfida decisiva fuori casa sul campo della Reyer Venezia.

Come ribadito però in conferenza stampa dal coach dei pesaresi Meo Sacchetti però la VL deve pensare una partita alla volta perché una sconfitta contro Cremona potrebbe porre fine a tutti i calcoli che da settimane si fanno in città. «Arriviamo a un match fondamentale che mette in palio due punti chiave – ha detto Sacchetti – un ultimo match davanti al nostro pubblico e spero con il giusto approccio da parte dei miei ragazzi. Noi dobbiamo pensare a noi, a fare il nostro lavoro e poi vedremo cosa accadrà sugli altri campi. Gli allenamenti sono andati con la solita intensità, senza dubbio l’Arena sarà piena di tifosi e noi dovremo meritarci tutti questi tifosi. Noi dovremo essere ancora più aggressivi e lavorare bene a rimbalzo. Tutti noi vogliamo salutare con una vittoria il pubblico di Pesaro. Totè non è ancora pronto per giocare, sta lavorando con il preparatore atletico e speriamo di riaverlo per la prossima e ultima partita».