Basket Pesaro, addio a Marco Piccoli. Si è spento lo storico capo ultras della VL

Aveva 59 anni e nell'ottobre del 2021 fu colpito da un ictus. Da quel momento ha lottato con tenacia come ha sempre fatto per la sua amata VL

PESARO – Una vita intera con la VL nel cuore. Se chiedete a qualsiasi tifoso pesarese di pallacanestro di descrivere Marco Piccoli sicuramente le parole “cuore” e “VL” starebbero sempre nella stessa frase.

Lo storico capo ultras biancorosso è purtroppo scomparso ieri sera 2 novembre e a dare l’annuncio a tutti è stato il figlio Eric tramite un post su Facebook che recitava cosi: «Buonasera a tutti! Purtroppo 10 minuti fa si è spento mio padre. Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto in questo lungo anno. So che anche lui vi vorrebbe ringraziare».

Il “supporto” del quale parla Eric fa riferimento a questo ultimo periodo della vita di Piccoli. Tredici mesi fa infatti lo storico tifoso della VL fu colpito da un ictus e dopo una dura lotta si è spento proprio ieri sera all’eta di 59 anni.

In ricordo di Marco, al quale va attribuita la fondazione dello storico “Inferno biancorosso“, in molti in queste ore sui social ricordano come abbia fatto nascere la passione per la VL e per il tifo biancorosso in tutti questi anni ai giovani che si avvicinavano a questo sport e, tra gli episodi citati da più di un tifoso, uno ricorda di quando Marco il giorno del suo matrimonio andò al palazzetto vestito da sposo.

Anche la stessa Carpegna Prosciutto Basket ha reso omaggio a Marco Piccoli con un post e alcune foto sui suoi canali social per ricordare il suo tifoso.