Basket, per la VL ultimo rush contro Tortona. Una vittoria potrebbe non bastare

La fine di un lungo viaggio. La 30° e ultima giornata di campionato potrebbe, per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, essere l’ultima volta in questa stagione che la squadra di Jasmin Repesa scenderà in campo a meno che oggi pomeriggio non accada qualcosa di possibile, ma complesso. Dopo una stagione a due volti per la formazione pesarese, con un girone d’andata concluso al quarto posto e al di sopra delle aspettative, e un girone di ritorno fatto di pochi alti e molti bassi che hanno portato dopo ventinove giornate la VL per la prima volta fuori dalla zona playoff, in casa biancorossa c’è ancora un piccolo barlume di speranza rimasto accesso.

Una situazione complessa però attende la Carpegna Prosciutto questa sera. La prima prerogativa in casa VL per tenere accesa la possibilità di entrare ai playoff è quella di vincere la partita contro la Bertram Tortona. La squadra piemontese arriva a Pesaro da terza in classifica dopo una stagione a tratti giocata alla pari con Milano e Bologna in classifica ma ultimamente sta pagando un periodo complicato della sua annata. Una Tortona che in caso di sconfitta rischierebbe però di arrivare quarta (anche se va detto che Sassari dovrebbe vincere a Milano) e che quindi arriverà a Pesaro concentrata e non ancora con la testa ai playoff. Tornando al discorso VL, come detto, una vittoria potrebbe però non bastare. Pesaresi che infatti dovranno comunque guardare il risultato degli altri campi e più specificamente quello di Scafati. In terra campana andrà infatti in scena la sfida tra la Givova e la Germani Brescia e alla VL va detto che serve una sconfitta della formazione lombarda per entrare tra le prime otto. Squadra di Repesa che avrebbe ancora una speranza di entrare ai playoff come settima ma in quel caso, oltre a Brescia, dovrebbe perdere pure Brindisi che gioca in casa contro Trieste.

Scenari non impossibili ma complicati. Una Carpegna Prosciutto che con la sconfitta di otto giorni fa in quel di Napoli ha perso la possibilità di essere padrona del proprio destino e oggi dovrà per forza di cose vincere, ma avere uno sguardo su ciò che accade nella partita in cui è impegnata Brescia.

Per la sfida di oggi contro Tortona molto probabile un rientro in rotazione di Austin Daye (lasciato a riposo a Napoli) al posto di Gudmundson. Lo stesso Daye in settimana ha parlato del suo ritorno a Pesaro che è stato più complicato del previsto ma ha anche ribadito come cercherà di fare il possibile affinché la VL possa entrare ai playoff.