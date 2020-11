Basket, nuovi positivi in casa VL. Rinviata la partita contro la Virtus Bologna

La Lega Basket ha annunciato il rinvio della partita inizalmente in programma per domani sera dopo che la VL ha annunciato nuovi positivi in squadra

Era nell’aria da un paio di ore ma proprio qualche minuto fa è arrivata l’ufficialità da parte della Lega Basket Serie A. Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma domani sera – 14 novembre – a Bologna tra Virtus e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e valevole per l’ottava giornata di campionato, preso atto che gli accertamenti diagnostici effettuati dalla VL hanno certificato la presenza di 8 membri del gruppo squadra positivi al Covid-19. Vista la primaria necessità di preservare la salute dei tesserati di entrambe le squadre e di tutte le altre componenti coinvolte, è stato quindi deciso per il rinvio della partita a data da destinarsi.

In casa VL quindi ora tutta l’attività della squadra è stata sospesa e non si è tenuta nemmeno la consueta conferenza stampa di Coach Jasmin Repesa. I biancorossi, che sicuramente non avrebbero avuto Cain così come successo domenica contro Varese, dovranno rimandare l’appuntamento con quella che poteva essere la quarta vittoria consecutiva anche se contro un avversario nettamente favorito come lo era Bologna.