Basket, Milano strapazza la VL Pesaro

Una missione impossibile era ed è stata per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Olimpia Milano troppo forte e con il dente avvelenato per la sconfitta subita un mese fa a Pesaro con la squadra allenata da Ettore Messina che domina per tutti i 40 minuti rifilando un pesante -34 alla VL.

Per la formazione pesarese, in partita solamente nei primi minuti ma già a undici lunghezze di svantaggio dopo il primo quarto, una sconfitta che pesa nel punteggio finale ma abbastanza preventivata alla vigilia della trasferta in terra lombarda. L’Armani Exchange manda in doppia cifra ben 6 giocatori e nonostante un ampio turnover dopo le fatiche della settimana in Europa dimostra ancora una a volta, se mai ce ne fosse bisogno, di avere un roster lungo e ricco di risorse. Ai 12 punti di Alviti, Grant e Tarczewski so aggiungono infatti i 10 a testa di Biligha, Baldasso e Kell a dimostrazione di una forza nettamente superiore. In casa Carpegna Prosciutto si “salvano” Tyrique Jones e Doron Lamb. Il primo mette a segno 13 punti, mentre il secondo ne segna 15 in nemmeno venti minuti di impiego.

Coach Luca Banchi a fine gara in sala stampa analizza il match giocato contro la capolista: «Quella di stasera è stata una prova deludente mentre Milano ha offerto una prestazione di grande consistenza basata sull’atletismo, dimostrando di essere pronta per la Final Eight di Coppa Italia. Noi non siamo stati all’altezza per riuscire a competere, i numeri lo evidenziano. La nostra difesa ha sofferto molto i duelli sia sul perimetro che vicino a canestro. Di fronte alla loro aggressività ci siamo arenati e abbiamo fatto vedere di non avere ancora la capacità di superare un certo livello di stress fisico e tecnico in circostanze come queste. Speravo di vedere maggior coraggio ma invece siamo stati troppo arrendevoli e appena Milano ha accelerato siamo andati in difficoltà. Torniamo a casa con tante indicazioni per capire cosa fare per essere più competitivi».