Basket, Milano passa ancora su Pesaro. È 2-0 nella serie

Primo quarto a due facce della Carpegna Prosciutto che parte bene e gioca alla pari con l’Olimpia Milano per i primi sette minuti di gioco ma che poi in un amen svanisce tutto il buono fatto. Sul punteggio di 15-15 infatti Milano mette a segno un parziale di 12-0 in conclusione di quarto che iniziano ad indirizzare la partita e permettono ai lombardi di chiudere sopra 27 a 15.

Pesaro che non riesce più a sbloccarsi in attacco e nei primi tre minuti di quarto trova il fondo della retina solamente tramite un canestro e fallo di Toté da sotto canestro il quale però non completa il gioco da tre punti. Milano cala anch’essa il suo ritmo ma quanto basta per firmare il +16 sul 33 a 17 a 5:51 dall’intervallo lungo. Torna a segnare un po’ la Carpegna Prosciutto ma serve solo a non crollare decisamente nel punteggio. Con Milano che tocca il massimo vantaggio sul +22 (42-20) la VL accorcia con sei punti consecutivi tornando a -16 (42-26) prima del definitivo 44 a 26 con cui si chiude il secondo quarto.

Terzo quarto in cui Milano parte forte per mettere subito il sigillo definitivo alla partita e a qualsiasi minima speranza di rimonta pesarese. Padroni di casa che volano così sul +28 (57 a 29) e mettono alle corde la VL. Gli uomini di Repesa mostrano un po’ d’orgoglio e riescono un minimo ad accorciare le distanze anche complice una minore intensità dell’Olimpia che però appena mette il piede sull’acceleratore dimostra una differenza schiacciante tra le due squadre come lo dimostra il +30 con chi termina il terzo quarto sul 74-44.

L’ultimo quarto di gioco è veramente una prassi con i ritmi che si abbassano vertiginosamente e con le squadra che pensano già alla sfida successiva. Milano non accellera per non rendere ancora più pesante il passivo ai danni della VL e i biancorossi cercano di “rimanere” sulla soglia dei 30 punti di scarto. Tanti minuti per chi gioca meno in casa lombarda anche se va detto che le rotazioni di Messina permettono sempre di avere in campo grandi giocatori. Il finale al termine dei 40 minuti di gioco recita 86 a 57 in favore dell’Olimpia. È 2-0 nella serie.

Per la VL due partite consecutive in quel di Milano dove il risultato non è mai stato in discussione. Due sconfitte nette e pesanti con un divario tra le due squadre che si è dimostrato incolmabile. Ora si giocherà Gara 3 a Pesaro giovedì sera (ore 20) e per la VL in caso di sconfitta sarà l’ultima partita della stagione. Milano arriverà però con l’intenzione di chiudere la serie e concedersi poi qualche giorno in più di riposo senza permettersi distrazioni.