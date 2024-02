Basket, l’Italia batte la Turchia a Pesaro sulla strada degli Europei

In una Vitrifrigo Arena di Pesaro sold out gli azzurri di Pozzecco vincono la prima partita di qualificazione a Eurobasket 2025

Primo quarto di gioco in cui si parte molto forte da entrambe le parti ma il primo allungo della partita lo firma la Turchia grazie ad un’ottima percentuale dal tiro da fuori. L’Italia, trascinata da un grande primo periodo di Niccolò Melli (11 punti nella sola prima frazione) si rifa sotto e mette anche la testa avanti sul 24-21 prima della tripla sulla sirena di Biberovic che sancisce la parità al termine dei primi dieci minuti di gioco.

Nel secondo quarto il ritmo e il punteggio restano alti. Gli azzurri prendono il primo vero vantaggio della partita trascinati sempre da un sontuoso Melli che all’intervallo è già a quota 17 punti sempre più autore di una autorevole prova. L’Italia va anche a +10 sul 48-38 prima del libero della Turchia a 24” dalla pausa lunga. Mannion trova un canestro da fuoriclasse in penetrazione per il +11 (50-39) che chiude il secondo quarto e manda le squadre negli spogliatoi.

Nel terzo quarto il punteggio cala leggermente ma non la trama della partita. L’Italia complice il vantaggio accumulato prima dell’intervallo controlla e tiene a distanza di sicurezza la Turchia che prova a restare a contatto e ad accorciare. La squadra di Ataman ci prova ma non riesce mai a tornare veramente sotto e il rientro in campo di Polonara e Mannion regala il +12 (68-56) sul quale si chiude il terzo quarto di gioco.

Nel quarto periodo la formazione di Pozzecco trova anche i canestri per allungare ulteriormente il margine con i turchi lanciata da un paio di canestri di Pippo Ricci. La Turchia con il solito Biberovic e il tiro da fuori ritrova le energie per rimanere a -12 sul 77-65 prima del time out di Ataman a 4’38” dalla fine. La Turchia lanciata da due grandi triple di Mahmutoglu torna a -6 (79-73) a meno di tre minuti dalla fine con la partita che diventa sempre più intensa. L’Italia però oggi ne ha di più e con la tripla di Spissu e due giocate di Tonut mette in cassaforte risultato e partita. Il finale recita 87 a 80 in favore degli azzurri che iniziano nel migliore dei modi il loro cammino verso gli Europei del 2025.