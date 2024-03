Basket, la VL è pronta per la grande sfida alla Virtus Bologna

Grande fermento in città per il match di domani sera. Per la VL posta in palio alta nella corsa alla salvezza

Nonostante la classifica e le ambizioni diverse, quella tra Pesaro e Bologna, nel mondo della pallacanestro, non è mai una partita come tutte le altre. La città di Rossini è infatti in fermento da tutta la settimana per il tanto atteso match in programma domani sera alle ore 19 alla VitriFrigo Arena di Pesaro, e per il grande appuntamento sono attese oltre 8 mila persone, con almeno un migliaio che ne resteranno fuori vista la decisione, da parte della questura, di non aprire entrambe le gradinate dell’arena.

Nonostante le attese non è stata una settimana facile per la Carpegna Prosciutto. Oltre a dover metabolizzare la brutta sconfitta di Trento, ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Bamforth, che ieri si è allenato per la prima volta, e di Ford, che ha preso una botta al costato e ha potuto lavorare in maniera limitata.

Di questo e non solo ha parlato in conferenza stampa il Coach della VL Meo Sacchetti: «Bamforth e Ford dopo alcuni problemi avuti in settimana faranno due allenamenti pieni con la squadra – ha esordito Meo – noi dobbiamo farci perdonare il secondo tempo della partita contro Trento, inaccettabile per una squadra che deve salvarsi. Serve un approccio diverso, ora ci attende la Virtus e gli stimoli extra vengono da sé, altrimenti significa non aver capito nulla di come si deve stare in campo. A Trento abbiamo fatto un grosso passo indietro rispetto alla vittoria contro Brescia, ora siamo chiamati a una sfida davvero stimolante per capire di che pasta siamo fatti. Ci sarà tantissimo pubblico dato che si tratta di una partita sempre molto sentita e noi dovremo mettere in campo orgoglio e cattiveria, cercando di dare sempre il massimo».