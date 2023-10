Basket, la VL piazza un colpo. Ufficiale il ritorno di Mockevicius

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Carpegna Prosciutto ha comunicato di aver sottoscritto l’accordo che riporta in maglia biancorossa Egidijus Mockevicius, centro lituano classe 1992, già visto a Pesaro nella stagione 2018/2019.

Mockevicius andrà a sostituire Gavin Schilling che a causa di problemi fisici non è mai riuscito a dare un apporto alla squadra.

La carriera del lituano inizia in patri, a Vilnius, poi nel 2016/2017 lo attende l’esperienza negli Stati Uniti con i Long Island Nets. Nella stagione successiva torna in Lituania, con la canotta del Lietuvos Rytas. Nell’annata seguente approda a Pesaro dove disputa 30 partite, con una media di 11 punti e 11 rimbalzi per match. Le ottime prestazioni con la maglia della VL gli valgono il passaggio nel massimo campionato spagnolo, nel Fuenlabrada, mentre nel 2020/2021 si trasferisce nella massima serie francese, a Le Mans dove ha come compagno di squadra Scott Bamforth. Anche nel 2022 è impegnato in Francia, stavolta nel Provence Basket mentre la sua stagione si conclude al CSM Constanta, in Romania. Torna a Pesaro dopo aver iniziato il 2023/2024 in Lituania, all’Alytus Wolves, formazione impegnata anche in EuroCup.