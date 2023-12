Basket, la VL Pesaro stasera in trasferta a Reggio Emilia

Sfida e trasferta delicata per la Victoria Libertas Pesaro che questa sera, con palla a due alle ore 20:30, sarà di scena in quel di Reggio Emilia per affrontare la Unahotels. In casa pesarese l’obiettivo è quello di cercare di dare continuità al successo ma soprattutto alla prestazione di sei giorni fa contro Treviso. Sì perché, a parte un leggero blackout ad inizio quarto periodo, quella di domenica scorsa è stata per la VL una delle prestazioni più convincenti in stagione assieme a quella di Milano. In una gara in cui per la prima volta il play Mccallum è partito dalla panchina e messo “in discussione” dal suo allenatore, anche l’americano é riuscito ad impattare bene nel match una volta entrato in campo.

Coach Maurizio Biscaglia in conferenza ha parlato in presentazione della partita analizzando sia i progressi della sua squadra ma anche analizzando la compagine avversaria. « Questa sera affrontiamo una squadra di talento, ben preparata e allenata, che gioca in un modo chiaro e preciso – ha detto il coach biancorosso – da parte nostra sarà necessaria una prova difensiva di concentrazione e abnegazione, come di impegno, per pareggiare energia e fisicità » .