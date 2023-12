Basket, la VL Pesaro ospita Varese. Esordio casalingo per Cinciarini

Ultima partita casalinga dell’anno per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che sfida i lombardi attualmente dietro in classifica

Dopo l’importante e sofferta vittoria di domenica a Pistoia, la VL torna in campo per cercare una doppietta che in questa stagione non è mai arrivata. La Carpegna Prosciutto infatti nel corso del campionato non è mai riuscita ad infilare una striscia di due vittorie consecutive e farlo a due giorni dal Natale renderebbe le festività più “dolci”.

Nella partita di domani sarà l’occasione per vedere il ritorno davanti al pubblico pesarese di Andrea Cinciarini. Il play, che ha esordito a Pistoia con 10 assist ma con le polveri un po’ bagnate al tiro, ha grande voglia di fare bene e lo ha anche ribadito in settimana.