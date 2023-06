Basket, la VL Pesaro in cerca del nuovo coach. Menetti il favorito

Giorni decisivi in casa Carpegna Prosciutto Basket per la nomina di chi siederà in panchina alla guida della squadra nella prossima stagione

Con l’addio di Jasmin Repesa un posto importante come quello di nuovo allenatore della VL Pesaro è ancora ad oggi vacante. Quello di chi guiderà la squadra 23/24 è il primo importante tassello da mettere al proprio posto e poi da quello si procederà in conseguenza con l’allestimento dell’intero roster.

Dopo le ultime tre stagioni in cui sulla panchina della Carpegna Prosciutto si sono alternati due grandi allenatori come Repesa appunto ma anche Luca Banchi (oltre alla parentesi negativa di Petrovic) l’obiettivo della società biancorossa è quello di prendere un allenatore di alto livello per cercare di confermare quanto di buono è stato fatto in questi ultimi due anni con il raggiungimento dei playoff per due stagioni consecutive.

Come ribadito dal Presidente della VL Ario Costa, entro la prossima settimana il nome di chi siederà sulla panchina biancorossa sarà ben definito e ad oggi l’elenco di nomi importanti è ancora ricco di diverse scelte. Lo stesso Costa ha menzionato come papabili neo allenatori Menetti, Brienza, Moretti, Sakota, Buscaglia, Caja, Nicola o Ramagli, ribadendo come quella della VL sia una panchina che piace.

Quello di Massimiliano “Max” Menetti però sembra ad oggi uno dei nomi più caldi e che anche tra i tifosi sembra piacere maggiormente. Per il 50enne originario di Palmanova dopo l’ultima stagione non bella a Reggio Emilia (conclusasi con l’esonero dopo nove partite) c’è anche tanta voglia di riscatto. Menetti in carriera è stato per diversi anni a Reggio (sia come vice prima che come capo allenatore poi) prima di approdare a Treviso dove è rimasto tra il 2018 e il 2022 prima del ritorno in Emilia nell’estate scorsa.

Giorni decisivi quindi per capire se sarà Menetti il prescelto dalla società biancorossa oppure se sì deciderà di virare su un altro nome. Dalla scelta dell’allenatore però, è chiaro, passeranno anche le scelte sul campo. La VL dovrà parlare con Moretti e Toté per capire se ci saranno i presupposti per un’altra stagione, con entrambi sotto contratto ma liberi di uscire dal vincolo entro il 30 giugno.