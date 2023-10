Basket, la VL Pesaro fa l’impresa. Sbancata Milano

Primo quarto di partita in cui la VL impatta molto bene sul match conducendo sin dai primi possessi contro una Milano molto sotto tono nei primi minuti. Pesaresi che toccano anche il +9 in due occasioni sino al 16-25 a pochi secondi dal termine. Un tiro libero di Flaccadori tiene l’Olimpia a -8 ma sul ribaltamento di azione Mazzola subisce un fallo su tiro da tre punti. Dalla lunetta fa 2/3, con la prima frazione che si chiude con Pesaro avanti 17-27 al Forum.

Nel secondo periodo Milano inizia a carburare e ad alzare l’intensità difensiva e seppur con fatica, riesce prima a ricucire lo svantaggio accumulato e poi nel finale, grazie ad alcune giocate di pura classe da parte di Maodo Lo, firma il sorpasso ai danni della Carpegna Prosciutto. All’intervallo Olimpia che conduce 45-42. Per la VL 12 di Toté e 11 di un ritrovato Quincy Ford capace di catturare ben 9 rimbalzi nel solo primo tempo.

Terzo periodo in cui la Carpegna Prosciutto non ne vuole sapere di uscire di gioco e resta punto a punto fino al sorpasso nei secondi finali firmato da due triple di Bamforth. Pesaresi, senza uno straniero (con Schilling nemmeno partente per Milano in attesa di Mockevicius) autori di una grande prova di grinta dopo la delusione di sette giorni fa in casa contro Scafati. All’ultima pausa VL avanti 64-65.

Partenza di quarto periodo ancora una volta con un’ottima Carpegna Prosciutto che con le triple di McCallum e Mazzola vola a +5 sul 69-74 a sei minuti dalla fine. Pesaro trascinata da Toté raggiunge anche il +7 (71-78) prima di due tiri liberi di Mirotic. Bamforth è freddissimo a segnare dopo un rimbalzo in attacco dalla media (73-80) mentre Milano va avanti di soli tiri liberi. Il 2/2 di Poythress tiene l’Olimpia a -5 a poco più di due minuti dalla fine. Mazzola segna da tre punti ma arriva subito la risposta di Tonut. La VL però risponde colpo su colpo e Milano non riesce a rifarsi sotto definitivamente. Visconti dalla lunetta firma il nuovo +7 (80-87) a meno di 35″ dalla fine. Mirotic ci prova con una tripla ma senza successo ma si resta in possesso milanese dopo una palla a due fischiata sul rimbalzo in attacco di Visconti. Poythress trova un tap-in su un tiro sbagliato da fuori e firma il -5 a 17″ dalla fine. Toté fa 1/2 dalla lunetta, Milano sbaglia in contropiede e McCallum mette la ciliegina sulla torta per una clamorosa vittoria pesarese a Milano. La VL sbanca il forum. È 90-82 e due punti pesantissimi. MVP della partita è ancora una volta Leonardo Toté autore di 20 punti.