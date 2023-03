Basket, la VL Pesaro domani in casa della Virtus Bologna capolista

Quella tra Pesaro e Bologna, quando si parla di pallacanestro, è una partita sempre dal grande fascino. Lo è e lo sarà quella in programma domani sera alle ore 19 alla Virtus Segafredo Arena di Bologna quando alle ore 19 si alzerà la palla a due per la sfida tra la Virtus, capolista e allenata da un ex importante come Sergio Scariolo, e la Carpegna Prosciutto Pesaro guidata da Jasmin Repesa.

Formazione bolognese che dopo un testa a testa per diverse giornate è ritornata capolista in solitaria proprio la scorsa domenica quando le V-Nere hanno espugnato il forum di Milano salendo così a 36 punti in classifica proprio a +2 dall’Olimpia. Una Bologna che però proprio ieri ha giocato in Eurolega contro il Real Madrid non riuscendo nell’impresa di battere una delle grandi favorite europee e subendo pure un passivo pesante nel finale (79-96).

In casa VL, nella settimana in cui si è ritrovata la vittoria lo scorso fine settimana contro Brescia e che ha coinciso con il ritorno di Austin Daye, sono arrivate ulteriori buone notizie in questi giorni. Mercoledì infatti, in uno scrimmage amichevole che la VL ha giocato a Rimini contro i padroni di casa che militano in Serie A2, si è rivisto un pò a sorpresa Vasilis Charalampopoulos che sembrava dovesse stare fuori ancora per un paio di settimane e questo fa ben sperare i tifosi. Difficile capire se sarà o meno della partita domani ma lo stesso Walter Magnifico, Brand Ambassador della VL e dirigente in società, ha affermato come l’ala greca abbia avuto regolarmente l’ok da parte dello staff medico per giocare anche se ovviamente gli ci vorrà un pò di tempo per tornare al 100% della condizione.

Nel caso in cui Repesa avesse tutti gli stranieri a disposizione dovrà scegliere chi far sedere in tribuna visto che con l’arrivo di Daye ora si dovrà fare il tanto chiacchierato turnover, considerato che solamente in cinque possono andare a referto. Il più indiziato, in caso di tutti i giocatori al 100% della forma, parrebbe essere Gudmundson visto che in quel reparto la VL è più coperta avendo a disposizione Moretti e Tambone, ma l’ultima parola spetta al solo Repesa che sarà chiamato ad una scelta non semplice in ogni partita da qui al termine della stagione.