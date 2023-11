Basket, la VL Pesaro cerca la prima gioia in casa. Stasera c’è Napoli

Due vittorie in campionato su cinque partite disputate. Ed entrambe ottenute in trasferta, una a Brindisi ed una domenica a Milano. È questo il bottino fino ad oggi della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che questa sera va alla ricerca del primo successo casalingo. Nelle due partite disputate alla Vitrifrigo Arena infatti, la squadra biancorossa ha perso in entrambe le occasioni, sia contro Venezia all’esordio a Pesaro, e sia due settimane fa al supplementare contro Scafati.

La vittoria contro Milano ha dato grande carica all’ambiente che ora vuole però gioire con i propri ragazzi. Anche coach Buscaglia in conferenza stampa ha parlato di come la squadra si sia preparata alla partita. « In settimana ci siamo preparati bene, cercando di fare sempre meglio anche perché affronteremo Napoli che è una squadra ben organizzata e ben messa in campo – ha dichiarato il coach pesarese – vogliamo vincere per la prima volta in casa ma sappiamo che loro hanno un’identità precisa su entrambi i lati del campo » .