Basket, la VL contro Brescia per volare alle Final Eight

Domani ultima partita del girone di andata del massimo campionato di pallacanestro. In casa VL in palio l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia

L’ultima gara del girone di andata della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro riserva una sfida importante e delicata considerato quello che c’è in palio. Nella partita in programma domani alle ore 18 alla Vitrifrigo Arena contro la Germani Brescia, la VL si gioca il primo obiettivo della stagione, ovvero l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia.

Una competizione alla quale partecipano le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata. Un qualcosa di impensabile probabilmente ad inizio estate, considerando la scorsa stagione e il solo successo conquistato sul campo della Fortitudo. Ma in questa stagione si è visto il grande cambio di passo dovuto allo sforzo della società biancorossa di portare a Pesaro ottimi giocatori coniugati ad un coach, come Jasmin Repesa, capace di dare quel qualcosa in più che ti fa cambiare marcia.

Alla vigilia di questa delicata sfida, coach Repesa ha così parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita. «Questa settimana è andato tutto bene e sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto – ha detto Repesa – Gerald Robinson si sta integrando e adattando bene. Domani affronteremo Brescia che è una delle formazioni migliori del nostro campionato. La classifica è molto corta al termine di questo girone di andata ma noi dobbiamo pensare partita per partita con l’obiettivo di essere sempre competitivi contro qualsiasi avversario».