Basket, la VL cade anche in casa. A Pesaro passa Trento

PESARO – Primo quarto di gioco dove la Dolomiti Energia Trentino parte forte con un 7-0 di parziale che fa subito “storcere il naso” ad un pubblico pesarese che ha ancora nella mente la brutta partita di Reggio Emilia. VL che però entra in gioco e risponde con un 9-0 che mette in partita gli uomini di Buscaglia. Ospiti che si ricompongono e rispediscono al mittente il tentativo di sorpasso pesarese. Primo quarto che termina con Trento avanti 19-12. Nella VL a segno solo Bamforth e Toté con 6 punti a testa.

Pesaro parte molto meglio nel secondo quarto e con un parziale di 11-0 firmato da tre triple (Visconti, Bamforth e Mccallum) costringe Trento al time out sul punteggio di 23-19 per la VL. Formazione trentina che reagisce dopo il minuto di pausa e si riporta avanti nel punteggio, ma la Carpegna Prosciutto é entrata in partita e risponde colpo su colpo. Alcune buone giocate del (forse) partente Mccallum tengono avanti la VL che a meno di 2 minuti dalla fine è +1 (32-31). Due giocate di Hubb però fanno in modo che Trento chiuda avanti anche all’intervallo lungo. Ospiti avanti 36-34 dopo 20’ di gioco.

Terzo quarto da dimenticare per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo un primo avvio anche “non male” da parte degli uomini di Buscaglia, Trento inizia a giocare alla grande e a chiudere bene in difesa creando un break che porta avanti gli uomini di Galbiati di 15 punti (43-58) obbligando Buscaglia al secondo time out in pochi minuti. Ospiti che toccano anche il massimo vantaggio a +18 prima di un 4-0 di parziale pesarese in chiusura di quarto. Si va all’ultimo riposo con Trento avanti 61-47.

In un quarto periodo dal punteggio alto dove gli attacchi si dimostrano nettamente migliori delle difese chi ne beneficia maggiormente è la Dolomiti Energia che complice il margine accumulato riesce sempre a tenere controllati i tentativi di rimonta della VL. Pesaro ci prova anche con alcuni canestri importanti di Mazzola ma la difesa concede punti troppo facilmente. Il parziale del quarto di 27-26 premia la Carpegna Prosciutto ma a nulla serve ai fini del risultato finale. Trento passa a Pesaro 87-74. 17 punti per Hubb migliore in campo per i suoi. Seconda sconfitta consecutiva per la VL che ora a Pistoia con l’esordio di Cinciarini dovrà dimostrare ben altro.