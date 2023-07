Basket, la VL alla ricerca di nuove opportunità sul mercato

L’addio di Davide Moretti della passata settimana, con il playmaker italiano che non è stato confermato dalla VL che ha preferito uscire dal contratto in essere con il giocatore, fa presagire che la point-guard della Carpegna Prosciutto 23/24 sarà straniera. È questa l’idea di base in casa biancorossa come ha confermato anche il direttore sportivo Stefano Cioppi. «Moretti, per una questione di budget avrebbe dovuto stare in quintetto, perciò noi seguiremo un’altra strada, con uno straniero che abbia caratteristiche fisiche diverse anche sul piano difensivo». Chiaro e coinciso Cioppi che ha comunque ringraziato Davide per le ultime due ottime stagioni che ha disputato in maglia biancorossa.

Uno Stefano Cioppi che si ritiene molto soddisfatto per le conferme avvenute. «La scorsa estate abbiamo cercato di programmare e tre di loro, che avevano accettato un biennale garantito, sono rimasti con noi senza problemi (oltre a Toté confermato la scorsa settimana)», ha ribadito Cioppi.

Uno di questi è Valerio Mazzola che lo scorso 26 dicembre ha rimediato un brutto infortunio al tendine d’Achille dal quale sta recuperando. «Su Mazzola siamo pronti a scommettere che recupererà e tornerà a giocare come faceva prima dell’infortunio» ha concluso Cioppi.