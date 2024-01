Basket, la VL affonda in casa contro Brindisi

Nel match salvezza Pesaro perde in casa e complica non di poco la sua stagione. Sono 6 sconfitte in fila per i biancorossi

PESARO – Primo quarto di gioco in cui Brindisi parte subito forte andando sul 4-0 ma Pesaro trova tre triple consecutive con Quincy Ford che portano in vantaggio la VL. Pugliesi che però rimettono la testa avanti sul 9-13 prima del canestro di McDuffie che segna i suoi primi 2 punti in maglia biancorossa. La Happy Casa però gioca con più grinta nella seconda parte del periodo e chiude avanti sul +6 i primi dieci minuti di gioco sul punteggio di 22-28.

Il ritmo ed il punteggio restano alti anche nei primi attimi del secondo quarto. La VL trova una giocata con canestro e fallo di Toté ma la difesa di Pesaro fa acqua e Brindisi ne approfitta segnando il massimo vantaggio a +7 (27-34) che costringe Sacchetti al timeout. I biancorossi faticano e trovano il loro primo vero momento nero di gara. La Happy Casa va a +10 (29-39) e Sacchetti dopo 5 minuti ha già chiamato due minuti di pausa per parlare con i suoi. Timeout che non funzionano e Brindisi ne approfitta per volare in fuga a +16 (32-48). Due liberi di Bamforth e una tripla di Bluiett in contropiede scuotono la Carpegna Prosciutto con un 5-0 di parziale (37-48). La VL ricuce fino a -10 (40-50) prima di una prodezza di Bartley sulla sirena che dalla propria metà campo segna un canestro pazzesco per il +13 brindisino all’intervallo (40-53).

La Carpegna Prosciutto ritorna dagli spogliatoi con un altro atteggiamento e lanciata da Ford e McDuffie ritorna a -6 (49-55) in poco più di 4 minuti di gioco. Brindisi però quando subisce lo schiaffo lo rimanda subito al mittente. I pugliesi con le giocate di Laquintana, Bartley e Sneed restano sempre con la testa avanti allungando addirittura nel finale di quarto e rimettendo 9 lunghezze tra sé e Pesaro (59-68).

La partenza che la VL aveva avuto a inizio terzo quarto fatta di rabbia e aggressività non avviene nell’ultimo periodo. I pesaresi partono malissimo e subiscono un parziale che risulterà decisivo in favore di Brindisi. La Happy Casa vola nuovamente a +16 (61-77) e costringe Sacchetti ad un nuovo timeout per fermare una partita che sfugge sempre più di mano ai biancorossi. Bluiett segna una tripla subito in uscita dal minuto di pausa e Visconti fa 1/2 dalla lunetta (65-77). Il lampo della VL dura però pochi attimi e Brindisi è solida per riportarsi a +13 con un paio di belle giocate ed una spettacolare schiacciata di Bartley in contropiede (68-81). Nel finale si gioca solamente per la differenza canestri nel doppio scontro tra le due formazioni (Pesaro vinse di 13 a Brindisi all’andata). Bartley segna una tripla del +14 a cui risponde Bluiett per il -11 a 20” dalla fine. Sull’ultima azione Bartley non trova il canestro, mentre Ford segna sulla sirena una tripla che vale alla VL il -8 finale (78-86).

Per la Carpegna Prosciutto, che esce tra i fischi, é una sconfitta che fa male e pesa tantissimo in chiave classifica. Brindisi ora accorcia portandosi a 8 punti e a -2 dalla coppia Pesaro-Treviso. Per la VL é la sesta sconfitta consecutiva. Alla fine l’unica “nota positiva” é quella di aver almeno salvato la differenza canestri che, a fine stagione in caso di arrivo a pari punti, potrebbe comunque pesare.