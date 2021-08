Basket, Johnatan Williams nome caldo in casa VL Pesaro?

Lo staff della Carpegna Prosciutto spera di chiudere una trattativa il prima possibile, ma il nuovo pivot non arriverà in tempo per il raduno di lunedì 16 agosto

PESARO- Ad un giorno dall’arrivo a Pesaro di tutti i giocatori ed il successivo inizio del precampionato, alla Carpegna Prosciutto manca un solo giocatore per concludere la squadra che prenderà parte al campionato 2021/22. Dopo l’ufficialità di Moretti arrivata ieri infatti, quello del pivot titolare è l’unico slot ancora libero in casa VL.

Dopo i vari tentativi fatti per prendere un pivot di fascia medio-alta in Europa, tentativi che non sono andati a buon fine, la Carpegna Prosciutto ha iniziato a sondare il mercato oltreoceano puntando su alcuni nomi che partecipano alla Summer League di Las Vegas.

In casa VL ci sono un paio di trattative ben avviate, la principale è con il 25enne Jonathan Williams, che ha all’attivo qualche comparsata in Nba, e che l’anno scorso ha giocato in Turchia e Germania, mentre sembra più complicato arrivare al colombiano Jaime Echenique, che vuole rimanere negli States per strappare un contratto lì. Sembra essere sfumata del tutto anche la pista che avrebbe portato a Malcolm Thomas ma la volontà della società e di chiudere a breve una trattativa.

Per Williams lo scorso anno 10 punti e 7 rimbalzi di media in Turchia con il Galatasaray e 4 punti e 5 rimbalzi di media (in 8 partite) con i tedeschi del Chemntiz.