Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce che Jasmin Repesa sarà il nuovo allenatore della Fortitudo Bologna nella prossima stagione. Da Bologna arrivano solamente conferme rispetto a questa clamorosa notizia e sembrerebbe che il coach croato sia in procinto di firmare un contratto pluriennale.

Repesa, che la scorsa estate aveva firmato con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro un contratto triennale ma con possibilità di liberarsi entro una certa data, nelle ultime settimane aveva sempre ribadito in conferenza stampa come la sua permanenza a Pesaro sarebbe dipesa soprattutto dal progetto della società e non per una questione meramente economica, anche se le voci di queste ore parlano di una offerta da parte della Fortitudo di gran lunga superiore in termini di stipendio.

Ora per la VL si dovrà ricominciare da capo nella costruzione della squadra 2021/2022. La base su cui fondare la stagione che verrà partirà da chi si siederà sulla panchina biancorossa. I nomi non mancano, dall’ex Luca Dalmonte che con l’arrivo di Repesa a Bologna saluta la Fortitudo dopo averla trascinata alla salvezza, oltre al coach della Nazionale Italiana Meo Sacchetti, anche se questa ipotesi potrebbe essere più complicata.