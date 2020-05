In questi giorni, con il campionato ormai concluso da tempo, in casa Pesaro è il momento di guardarsi attorno per capire che cosa succederà nel prossimo futuro. Nell’attesa di capire a quale categoria la Vuelle farà parte, visto che la scelta è dettata per ampi motivi dalla permanenza o meno del Main Sponsor Carpegna Prosciutto facente parte del gruppo Beretta, la società biancorossa sta lavorando su altri aspetti del lato dirigenziale.

Il direttore sportivo della VL Stefano Cioppi, ha parlato così della situazione attuale. «Insieme al presidente Costa stiamo procedendo alla risoluzione dei contratti con i giocatori e allenatori – dice Cioppi – le discussioni con i procuratori dei giocatori sono state molto positive, tutti si sono resi conto dell’emergenza. Con chi ha un contratto pluriennale si è trovata una formula che prevede la diminuzione dello stipendio della stagione troncata con la possibilità di mantenere vivo l’accordo per le prossime annate».

Quest’ultima questione potrebbe riguardare un giocatore come Henri Drell che si è dichiarato eleggibile per il Draft Nba nonostante abbia un contratto con la vuelle per altri due anni. «Si è vero, Drell si è dichiarato per il Draft Nba, che non sarà a giugno come tutti gli anni ma più in là a causa dell’emergenza. Quando sapremo come andrà, la nostra categoria e tutto il resto parleremo dei prossimi due anni – ha ribadito il direttore sportivo – durante la stagione, ho avuto spesso richieste, telefonate o incontri da squadre di livello superiore al nostro per diversi nostri giocatori, tutto ciò dimostra che le qualità in squadra erano presenti, ed è stato un peccato non essere mai riusciti a raggiungere la giusta chimica».