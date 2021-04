Basket, una grande VL vince a Bologna contro la Fortitudo

Ottima prova di squadra per la Carpegna Prosciutto che vince in casa della Fortitudo Bologna per 77-79

BOLOGNA- Dopo 5 sconfitte consecutive è nuovamente vittoria in casa Carpegna Prosciutto. Nel sabato sera bolognese in casa della Fortitudo la formazione biancorossa gioca una buona partita e si porta a casa due punti fondamentali in chiave classifica.

Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio chiuso sul 25 pari, la VL prende il largo nel secondo quarto grazie ad una pioggia di triple e all’intervallo lungo è avanti per 56 a 41. Nella ripresa l’attacco biancorosso si inceppa e la Fortitudo inizia la sua lenta rimonta. Gli ultimi dieci minuti si aprono con la Carpegna Prosciutto avanti 68-60 ma per la squadra di Repesa le difficoltà in attacco continuano. La Fortitudo rimonta ancora e firma il sorpasso con Banks sul punteggio di 74-72 e rimette la testa avanti dopo oltre venti minuti. La VL però reagisce e trova prima il pareggio con Cain e poi il sorpasso con una tripla di Filloy (74-77). Baldasso pareggia con una tripla a 40 secondi dalla fine. Il canestro decisivo lo realizza Justin Robinson con un bel lay-up da sotto nel possesso successivo. La Fortitudo ha l’azione per forzare il supplementare o vincere la partita ma i biancoblu perdono il pallone decisivo proprio con Baldasso.

In casa VL, che ha perso Delfino dopo pochi minuti per un infortunio, sono ben 5 i giocatori in doppia cifra. Decisive le prove di Filipovity, autore di 16 punti, assieme a Filloy (12), Tambone (12), Massenat (14) e Robinson (10). Nonostante non sia andato in doppia cifra con i punti Tyler Cain (6), il lungo pesarese ha chiuso con 8 rimbalzi e 10 assist una grande partita.