Basket, una grande VL Pesaro sbanca Varese

Bella prestazione della Carpegna Prosciutto che vince una importante partita in trasferta. A Varese il finale è 87 a 76 per i pesaresi

VARESE- Seconda vittoria consecutiva per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che dopo il successo di domenica (13 Marzo) contro Brindisi si ripete in trasferta sbancando il parquet della Openjobmetis Varese. La VL gioca una bella partita e viene ricompensata da 2 punti di vitale importanza in ottica salvezza. Varese deve infatti cedere alla prestazione della formazione pesarese che dopo un primo tempo in equilibrio prende il largo nel terzo quarto e gestisce al meglio il vantaggio nell’ultimo periodo.

In casa Carpegna Prosciutto migliore in campo per la seconda partita consecutiva è Vee Sanford. La guardia statunitense biancorossa sfodera una grande prestazione in terra lombarda mettendo a referto 26 punti in 27 minuti di impiego. Sì conferma un punto di riferimento anche Doron Lamb che ne realizza 19 in 23 minuti. A Varese non basta una buona prova corale di squadra con ben 5 giocatori in doppia cifra. La Openjobmetis ha pagato sicuramente l’assenza di Keene che nell’allenamento di venerdì si è infortunato alla caviglia ed è stato costretto a saltare la sfida contro la VL.

Per la formazione pesarese una vittoria importante come detto in chiave salvezza in attesa dei risultati di Cremona e Fortitudo Bologna dirette avversarie e momentaneamente a -6 in classifica. VL che scavalca anche Napoli e si mette tre squadre alle spalle con la formazione partenopea che dopo l’esonero del suo allenatore Pino Sacripanti ha perso ieri a Tortona dopo l’esordio in panchina di Buscaglia. Napoli terzultima a -2 dalla VL con 16 punti ma con due partite da recuperare.