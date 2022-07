Basket, Davide Moretti firma di nuovo con la VL Pesaro

Per questa nuova annata con i colori biancorossi ha scelto di indossare la canotta numero 11

PESARO- Dopo diverse settimane di trattative, la telenovela che porta il nome di Davide Moretti è giunta alla sua conclusione. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha infatti appena comunicato con soddisfazione di aver sottoscritto un accordo biennale che permetterà al playmaker classe 1998 Davide Moretti di vestire la maglia biancorossa ancora una volta dopo la stagione appena conclusa.

«Sono soddisfatto di questo progetto e da quando mi è stato proposto, Pesaro è sempre stata tra le mie prime opzioni – ha detto Moretti – per me si tratta di una piazza storica e l’anno scorso ho ricevuto tanto affetto e questo ha influito molto sulla mia decisione. Non vedo l’ora di riprendere da dove avevamo concluso».

Un Moretti che al momento si sta godendo le meritate vacanze. «Al momento mi trovo al college di Texas Tech dove mi sono laureato e mi sto allenando in palestra e anche sotto l’aspetto fisico e tecnico. La squadra che si sta formando mi sembra solida e sono fiducioso che con la giusta chimica potremo fare bene. Conosco Riccardo Visconti, ho giocato con lui e inoltre ho affrontato Charalampopoulos nelle nazionali giovanili. Sono davvero determinato per questa nuova stagione che ci attende».