Basket, il CoronaVirus ferma anche la palla a spicchi

Sospesa l'intera giornata del campionato italiano di basket, serie A, A2 e B oltre A e A2 femminili. La VL, ormai già retrocessa, non scende in campo dal 9 febbraio

Il CoronaVirus ferma anche la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La Federazione Italiana Pallacanestro, in accordo con la Lega Basket, ha deciso di sospendere i campionati maschili di Serie A, A2 e B oltre a quelli di Serie A e A2 femminili.

La Vuelle, che sarebbe dovuta scendere in campo sabato sera in quel di Reggio Emilia contro la Grissin Bon, vede cosi allungare il suo periodo di inattività che risale addirittura alla partita del 9 febbraio giocata alla Vitrifrigo Arena contro Brindisi. In queste settimane, in terra pesarese, di cose ne sono successe, a cominciare dagli addii di due giocatori come Chapman (Russia) e Barford (Roma).

Con una stagione ormai del tutto compromessa ed una retrocessione alla quale manca solamente la matematica certezza, visti i soli due punti in classifica ottenuti nella vittoria di Bologna contro la Fortitudo, a fare un po chiarezza e il punto della situazione in casa VL è intervenuto il Presidente Ario Costa.

«Da parte mia c’è tanta rabbia e delusione da trasformare in entusiasmo per un futuro con obiettivi che si andranno a definire. La ricerca del lungo è stata molto faticosa. Abbiamo rischiato molto in questi sette anni sapendo che potevamo retrocedere ogni volta perchè le risorse che avevamo non ci permettevano di più. Ci fosse un italiano che ci piace potremmo ragionarci per il futuro. Si sperava di fare un campionato diverso, ma è andata così, certo che è dura da accettare».