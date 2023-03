Basket, la VL lotta. La Virtus Bologna vince: 88 a 76 il finale

Il grande ex Daniel Hackett e le giocate di Weems e Lundberg portano i due punti in terra emiliana e la squadra di Scariolo sale così a quota 38 punti in classifica

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ci prova in casa della capolista ma la Virtus è più forte e lo dimostra nell’arco della partita.

Primo quarto di gioco in cui la Carpegna Prosciutto parte forte ma finisce male. Pesaresi avanti anche a +8 sul 21 a 13 ad un certo punto della prima frazione di gioco ma da quel punto è dominio Virtus Bologna in pochi minuti. Hackett entrato dalla panchina da vitalità e fa girare la squadra che mette a segno un parziale di 19 a 3 permettendo così alle V Nere di chiudere avanti addirittura di 8 punti sul 32 a 24.

Partita bella e dal punteggio alto quella alla Segafredo Arena di Bologna con la VL che a metà del secondo periodo riesce a tornare a -4 con delle belle giocate da parte di Toté e Rahkman (39-35). La Virtus si ferma in attacco e segna solo 13 punti nel secondo quarto. La VL all’intervallo è pienamente in partita in casa della capolista. +3 Bologna alla pausa lunga sul 45 a 42.

Nel terzo quarto la VL inizia bene ma poi la Virtus crea nuovamente un allungo importante nella seconda metà del periodo. I canestri di Lundberg e Weems lanciano Bologna in doppia cifra di vantaggio e la tripla del grande ex di turno Hackett da il +14 sul 68 a 54 in cui si va all’ultimo riposo.

Parte bene la Virtus nel quarto e ultimo quarto con i canestri di Belinelli e Ojeleye che costringono Repesa subito al time-out per non uscire completamente dalla partita (72-56). La VL non ritrova più con continuità il ritmo in attacco che aveva avuto nei primi due quarti mentre Bologna ha fiducia in attacco e trova canestri semplici. Negli ultimi minuti la VL prova a rendere il passivo meno amaro con alcuni canestri di Daye e una bella penetrazione in contropiede di Visconti da canestro e fallo (84-70). Il finale alla Virtus Segafredo Arena dice +12 Bologna con punteggio di 88 a 76.

La Carpegna Prosciutto ci prova ma Bologna è davvero troppa roba. Buona notizia il ritorno di Vasilis Charalampopoulos tra i più positivi dei suoi con 14 punti.