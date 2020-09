Basket, la Carpegna Prosciutto vince anche il ritorno contro Roma

OLBIA- Seconda gara in tre giorni contro la Virtus Roma e seconda vittoria per la squadra di Coach Jasmin Repesa. I biancorossi approfittano ancora una volta di una squadra capitolina ancora in piena emergenza dal punto di vista del roster (anche se questa volta in campo con Evans e Robinson) e si liberano facilmente di dosso lo scoglio dopo un primo quarto equilibrato.

Il punteggio finale di 56-89 è più basso di quello registrato 72 ore prima ma per la VL arrivano buone prove dal punto di vista realizzato da parte di Zanotti (15 punti), Filipovity (12) e Robinson con 10 punti e 7 assist.

Per quanto riguarda le notizie extra campo, la VL è sempre alla ricerca di un lungo straniero che possa dare minuti alle spalle o al fianco di Tyler Cain. L’innesto di un giocatore che abbia taglia fisica ma anche tiro frontale, richiesto da coach Repesa, è nell’agenda della dirigenza della Carpegna Prosciutto che sta lavorando sulle disponibilità del mercato per tirare le somme al rientro dall’avventura di Olbia.