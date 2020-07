Basket, la Carpegna Prosciutto attende sviluppi sul mercato

Dopo l'arrivo di Carlos Delfino in casa VL si attendono novità per Cain, Baldasso e Tambone. La prossima settimana potrebbe essere decisiva

Potrebbe essere una settimana importante in chiave mercato per la VL. In casa pesarese si attendono conferme per quanto riguarda il possibile arrivo di tre giocatori. In questo momento, Pesaro ha in mano tre profili, Cain, Baldasso e Tambone, con i quali ha già raggiunto un accordo di massima, ma tutti e tre devono liberarsi dai contratti con i loro precedenti club, rispettivamente Brescia, Roma e Varese.

Per quanto riguarda Tyler Cain, il lungo americano è dato sempre più vicino all’approdo a Pesaro. Il Coach della VL Jasmin Repesa lo ha detto sin da subito che parte importante del budget sarebbe stata spesa per tre giocatori chiave come il pivot, il playmaker e una guardia/ala. Per quanto riguarda il primo ruolo è proprio l’ex Varese e Brescia Cain l’indiziato numero uno per giocare dentro l’area pesarese. Cain è un giocatore di esperienza e di grande impatto, e per la VL sarebbe un colpo importante perché andrebbe a prendere un giocatore dal rendimento sicuro.

Baldasso e Tambone fanno invece riferimento a quel mercato di giocatori italiani che ogni anno è sempre più ristretto e difficile da sondare. Il primo sta attendendo novità da Roma che al momento è anche in forte dubbio per la sua iscrizione al prossimo campionato. Per quanto riguarda Matteo Tambone invece, il suo nome tra i papabili in casa VL circola già da diverse settimane ma ancora la situazione non si è sbloccata. L’esterno sta cercando un accordo con Varese per potersi liberare e accasarsi in un altra squadra.

Al momento, in casa Carpegna Prosciutto sono tre i giocatori sotto contratto per la stagione che verrà. Dopo l’arrivo di Carlos Delfino e il rinnovo di Zanotti, c’è da fare i conti con il contratto di Henri Drell, il classe 2000 estone che la scorsa estate ha firmato un triennale con la società biancorossa. Drell, che si è dichiarato eleggibile per il Draft Nba, ha tempo per rinunciare fino al 3 agosto, potendosi poi ripresentare l’estate prossima, vista la sua età. Sul giovane sono tanti i dubbi e le perplessità vista la sua deludente stagione. Dalla sua ci sono gli ampi margini di miglioramento che si possono sviluppare vista la sua giovane età e, con un nuovo coach come Repesa, le possibilità di una crescita sono sicuramente maggiori.