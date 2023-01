Basket, Carpegna Prosciutto Pesaro a Scafati per chiudere il girone d’andata

Partita importante in ottica piazzamento in classifica in vista delle Final Eight di Coppa Italia di Torino

Ultima giornata del girone d’andata per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che sul parquet della Givova Scafati si gioca il piazzamento nel tabellone delle final eight di Coppa Italia che si terranno a metà febbraio in quel di Torino.

Dopo essersi assicurata l’accesso con la vittoria di domenica contro Treviso infatti, alla squadra di coach Jasmin Repesa non resta che attendere di sapere quale squadra affrontare ai quarti senza dimenticare che quella di Scafati è una partita importante anche in ottica futura e in chiave playoff (che è ora il nuovo obiettivo stagionale). Formula, quella della Coppa Italia, che prevede prima i quarti di finale, poi le due semifinali e la finalissima (tutte nell’arco di 5 giorni) con i quarti di finale che vedranno sfidarsi la prima del girone di andata contro l’ottava e così via. La VL attualmente al quinto posto, in quel di Scafati gioca praticamente per quattro posizioni. Da un possibile quarto posto in caso di vittoria fino ad un eventuale settimo in caso di sconfitta. La forbice è molto ampia e bisognerà guardare anche ai risultati dagli altri campi.

Intanto alla vigilia della partita in terra campana ha parlato l’assistente allenatore della Carpegna Prosciutto Luca Pentucci. «Ci attende la sfida contro Scafati su un campo molto difficile e caldo -ha detto Pentucci- l’approccio e l’aspetto mentale saranno determinanti. Dall’arrivo di coach Caja la situazione della Givova è cambiata molto, come dimostra anche l’efficacia a livello difensivo. Sarà decisiva la lotta a rimbalzo dato che si tratta di una formazione che realizza tanto dopo seconde opportunità. Dovremo limitare il loro impeto senza dimenticare che in attacco Scafati vanta giocatori di grande esperienza come Logan, Stone e Imbrò».