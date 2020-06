Basket, Buscaglia dice no alla VL. Chi siederà in panchina?

La prima settimana dopo l’ufficialità della permanenza in Serie A per la Vuelle si è chiusa con una pessima notizia. Maurizio Buscaglia, l’allenatore che sembrava l’indiziato numero per sedersi sulla panchina pesarese nella stagione 2020/2021, ha declinato l’offerta biancorossa che prevedeva un contratto pluriennale. Contrattualmente legato alla Pallacanestro Reggiana anche per la prossima stagione, Maurizio Buscaglia resta quindi sul mercato e l’ipotesi più plausibile è che possa finire all’estero. In particolare alcuni club tedeschi e francesi sono liberi e potrebbero richiederlo.

Alla base della scelta di Buscaglia di dire no alla panchina offerta dalla VL non ci sarebbero ragioni economiche, che sembravano soddisfare il coach ex Trento e ormai Reggio Emilia, ma il rifiuto dell’offerta pare essere basato sulla non certezza di un roster che possa essere competitivo per un obiettivo più alto rispetto alla salvezza.

Ora per la panchina biancorossa i candidati principali pare siano due. Il primo è Alessandro Ramagli, coach esperto che ha già allenato a Pesaro nella stagione del ritorno in Serie A nel 2007. Ramagli è libero sul mercato dopo aver concluso l’esperienza con Udine in Serie A2 che gli ha preferito un altro ex Vuelle come Boniciolli. L’altro candidato per la panchina biancorossa è invece Paolo Moretti. L’ex coach di Varese e Pistoia nell’ultimo l’anno ha allenato in Serie C in una piazza storica come Reggio Calabria, ma sembrerebbe pronto al ritorno nella massima serie della pallacanestro.